Сорос прогнозує економіці Китаю "жорстку посадку"

Американський фінансист Джордж Сорос вважає, що економіка Китаю рухається до «жорсткої посадки», що посилить дефляційний тиск у світі, посилить падіння фондових ринків і підвищить прибутковість американських держоблігацій.

«Жорстка посадка» практично неминуча. Я її не очікую, я її бачу», — сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Gazeta.ru.

Мільярдер зазначив, що Китай може впоратися зі своїми проблемами завдяки великим ресурсам і золотовалютним резервам обсягом $3 трлн, однак уповільнення темпів зростання китайського ВВП буде мати наслідки для решти світу.

За словами Сороса, час купувати акції ще не прийшов, і він робить ставки на падіння індексу Standard & Рoor's 500, який з початку цього року втратив приблизно 8,5%. Інвестор також негативно оцінив перспективи економік країн – експортерів сировини і азіатських валют, однак сказав, що ставить на зростання американських держоблігацій.

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Фінансист зазначив, що буде здивований, якщо Федеральна резервна система США (ФРС) підніме процентні ставки після першого за майже десять років підвищення в грудні. За його словами, рішення підняти ставки було помилкою.