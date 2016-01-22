Сорос прогнозує економіці Китаю "жорстку посадку"

13:39, 22 січня 2016
Фінанси
724

Мільярдер зазначив, що Китай може впоратися зі своїми проблемами завдяки великим ресурсам і золотовалютним резервам, однак уповільнення темпів зростання китайського ВВП буде мати наслідки для решти світу.

REUTERS

Американський фінансист Джордж Сорос вважає, що економіка Китаю рухається до «жорсткої посадки», що посилить дефляційний тиск у світі, посилить падіння фондових ринків і підвищить прибутковість американських держоблігацій.

«Жорстка посадка» практично неминуча. Я її не очікую, я її бачу», — сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Gazeta.ru.

Мільярдер зазначив, що Китай може впоратися зі своїми проблемами завдяки великим ресурсам і золотовалютним резервам обсягом $3 трлн, однак уповільнення темпів зростання китайського ВВП буде мати наслідки для решти світу.

За словами Сороса, час купувати акції ще не прийшов, і він робить ставки на падіння індексу Standard & Рoor's 500, який з початку цього року втратив приблизно 8,5%. Інвестор також негативно оцінив перспективи економік країн – експортерів сировини і азіатських валют, однак сказав, що ставить на зростання американських держоблігацій.

Читайте такожСорос: У Росії резервів - "на кілька років"

Фінансист зазначив, що буде здивований, якщо Федеральна резервна система США (ФРС) підніме процентні ставки після першого за майже десять років підвищення в грудні. За його словами, рішення підняти ставки було помилкою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter