П'ять українських міст приєдналися до системи електронних держзакупівель Prozorro

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, в системі Prozorro зараз знаходиться 39 тис. тендерів і понад 2,3 тис. державних замовників, а економія бюджетних коштів перевищила 500 млн грн і продовжує зростати.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку за запитом Міністерства економічного розвитку і торгівлі надасть Україні технічну допомогу в приведенні системи електронних державних закупівель Prozorro до вимог угоди Світової організації торгівлі про держзакупівлі (WTO GPA).

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Верховна Рада України 25 грудня 2015 року прийняла Закон "Про публічні закупівлі", якими передбачається перехід усіх державних замовників і виконавців на електронну систему держзакупівель Prozorro до 1 січня 2017 року.

Закон в обов'язковому порядку застосовується до публічних закупівель, сума яких перевищує 200 тис. грн, але не більше граничної суми, яка встановлюється Кабінетом міністрів.

Україна в листопаді минулого року приєдналася до угоди СОТ про держзакупівлі. Після ратифікації договору (очікується в лютому) українські компанії отримають доступ до ринків держзакупівель 45 країн, включаючи США, Канаду, Тайвань, Ізраїль, Японію, Південну Корею та ін. Загальний обсяг ринку GPA перевищує 1,7 трлн дол.