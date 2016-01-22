Мінфін РФ: стрибки рубля демонструють всю глибину проблем російської економіки

Динаміка курсу рубля в останні дні демонструє глибину проблем російської економіки, в першу чергу її залежність від цін на нафту, повідомив журналістам заступник міністра фінансів Сергій Сторчак, передає ТАСС.

"Досвід останнього часу показує тільки одне - рубль точно демонструє нам всю глибину структурних проблем, основне - це надмірно висока роль у фінансовому благополуччі держави нафти і газу", - сказав він.

Зокрема, Сторчак нагадав, що сьогодні на ринку спостерігається зміцнення рубля. "Сьогодні був відкат, рубль зміцнився на тлі зростання ціни на нафту", - зауважив він.

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Рубль почав сьогоднішні торги на Московській біржі з різкого зростання. Курс долара впав на 2,82 рубля щодо рівня закриття вчорашніх торгів до позначки 79,81 рубля, а євро впав на 3,52 рубля до 86,47 рубля.

Зростання рубля відбувається на тлі різкого стрибка нафтових цін вгору. Сьогодні вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 р. на біржі ICE в Лондоні підвищилася на 5,3% до $30,5 за барель. Крім того, до відкриття торгів на Московській біржі ціна Brent перевищувала позначку $31/бар.

У четвер курс долара до рубля на Московській біржі піднімався в порівнянні з рівнем закриття попередніх торгів на 4,59 рубля і становив 85,99 рубля. Це на 5,89 рубля вище за максимум, встановлений 16 грудня 2014 року.