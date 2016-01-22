Банківська система на 1 січня виконує майже всі економічні нормативи - НБУ

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу по банківській системі України на 1 січня зріс до 12,31%, перевищивши встановлений допустимий мінімум в 10%, після провалу до 8,92% станом на 1 грудня.

Про це свідчать дані про виконання банківською системою України економічних нормативів на 1 січня, опубліковані на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, регулятивний капітал банків у грудні 2015 року зріс на 30,5 млрд грн – до 129,8 млрд грн за рахунок початку процедури ліквідації двох банків, регулятивний капітал яких був від'ємним («Фінанси і кредит» і «Всеукраїнський банк розвитку»), а також завдяки докапіталізації ряду банків з іноземним капіталом.

Також у грудні відбулося істотне скорочення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами завдяки зростанню регулятивного капіталу як бази для розрахунку цього нормативу та скорочення загального обсягу всіх вимог банків до пов'язаних осіб. На 1 січня значення нормативу залишається вище встановленого НБУ максимуму в 25% і становить 31,19%, але це удвічі менше показника на 1 грудня в 63,72%.

Як повідомляв УНІАН, норматив достатності регулятивного капіталу по банківській системі України на 1 листопада зріс до 9,9%, практично досягнувши допустимого мінімуму НБУ, проте на 1 грудня показник знову опустився нижче допустимого мінімуму - до 8,92%.

Значення нормативу достатності капіталу подолало встановлене НБУ мінімально допустиме значення в 10% в лютому 2015 року, знизившись до 7,37% на 1 березня минулого року.

Раніше до цієї дати НБУ зобов'язав банки провести справедливу оцінку за всіма активними банківськими операціями і сформувати резерви в повному обсязі, одночасно звільнивши банки від заходів впливу за порушення ряду нормативів і зобов'язавши банки поетапно усунути порушення.