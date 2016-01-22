Радником Яресько став японець Танака

Банківський фахівець з Японії Масару Танака став радником міністра фінансів України Наталії Яресько та під час свого перебування в Україні консультуватиме міністерство з питань вдосконалення та реструктуризації банківського сектора.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, Танака є фахівцем зі значним - майже 30 років - досвідом роботи на керівних посадах у Банку Японії. У свій час він також був радником голови Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів і радником від Міжнародного валютного фонду в Центральному банку М'янми. До України Танака прибув в рамках двосторонньої угоди між Україною та Японією про технічне співробітництво та за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Мінфін нагадує, що в команді міністерства статус радників працюють колишній заступник прем'єр-міністра, міністр фінансів Словаччини Іван Міклош, міжнародні економісти і експерти Кріс Вейлс і Роберт Конрад, відомий американський економіст Артур Лаффер.