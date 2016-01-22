Гонтарева звинуватила у падінні гривні пенсіонерів і бюджетників

У Національному банку України вважають реалістичним курс національної валюти до долара, закладений у держбюджеті цього року - близько 24 гривень. Але ризики, які тиснуть на нього, зростають.

Так голова НБУ Валерія Гонтарева прокоментувала ТСН останніколивання курсу української валюти.

Вони, вважає голова регулятора Гонтарева, в першу чергу були викликані сезонними факторами - великою кількістю святкових днів у січні, тому попит на валютному ринку перевищив пропозицію. Чимало людей поїхали відпочивати і витрачали валюту зі своїх карткових рахунків. Крім того, в кінці року бюджетники і пенсіонери достроково отримали належні їм виплати. До цього додався панічний попит і гривня подешевшала.

Нацбанк, щоб виправити цей дисбаланс, за перші тижні січня продав комерційним банкам 128 мільйонів доларів. Але, запевняє Гонтарева, існує ряд об'єктивних ризиків: світові валюти зараз дешевшають щодо долара. І стрімке здешевлення російського рубля також тисне на гривню.

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Втім, Україна сподівається на підтримку Міжнародного валютного фонду. Третій транш МВФ, який українська влада сподівається отримати в лютому, ляже на рахунки Нацбанку як гарантія фінансової стабільності.

"Ще з 2014 року наша країна перейшла на гнучкий валютний курс, тому ніколи не буде фіксованого курсу. Головна проблема - це надлишковий попит, паніка. Тому прошу всіх заспокоїтися. Прошу всіх розуміти, для чого ми зараз працюємо в Давосі. У нас є ризики. Навіть той курс, що у нас зараз в бюджеті закладено - він реалістичний, але ризики зростають", - зазначила Гонтарева.