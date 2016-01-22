Morgan Stanley погіршив прогноз щодо курсу російського рубля

Аналітики інвестбанку Morgan Stanley знизили прогноз курсу рубля на 2016-2017 роки. В огляді банку зазначається, що переглянути прогноз змусили сильна залежність курсу рубля від рівня цін на нафту і недавнє падіння останніх нижче $30 за барель.

Згідно з оновленим прогнозом, у січні—березні 2016 року середня вартість долара в Росії становитиме приблизно 82 руб., що приблизно на 15 руб. перевищує попередню оцінку Morgan Stanley (67,3 руб.).

У квітні—червні 2016 року середня вартість долара, за оцінкою аналітиків, незначно зросте (до 83 крб.), в третьому кварталі зросте до 85 руб., а в останні три місяці 2016 року досягне 87 руб. Раніше очікувалося, що в жовтні—грудні 2016 року середня вартість долара становитиме приблизно 69 руб., пише РБК.

У 2017 році долар, на думку аналітиків Morgan Stanley, почне поступово дешевшати, так що вже в першому кварталі середня вартість американської валюти знизиться до 85 руб. Зазначимо, що раніше аналітики очікували навіть деякого підвищення курсу долара — з 69 до 69,3 руб.

У квітні—червні 2017 року середня вартість долара повинна становити близько 80 руб., у третьому кварталі вона може знизитися до 78 руб., а в четвертому — до 76 руб. Попередній прогноз передбачав збереження курсу долара у другій половині 2017 року на рівні 69,5 руб.

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Цього тижня на Московській біржі відзначалися різкі коливання курсу. На початку тижня за долар давали приблизно 78 руб., в четвер, 21 січня, його курс злетів до 86 руб., а сьогодні знову опустився нижче 79 руб.

В ході торгів у п'ятницю курс долара на Московській біржі опускався до 78,652 руб., євро, який подорожчав вчора до 93,7 руб., подешевшав сьогодні до 85,114 руб. Стрибки курсу рубля відбувалися на тлі різкої зміни нафтових котирувань — в середині тижня вартість бареля Brent на біржі ICE опускалася до $27,1, сьогодні ж піднялася до $31,33.