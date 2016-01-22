Гривня відвоювала у "зеленого" 20 копійок і йде на вихідні з курсом 24,70 за долар

У п'ятницю, 22 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 24,55/24,70 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 26,5450/26,7080 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3090/0,3110 грн/рубль.

Читайте такожГонтарева звинуватила у падінні гривні пенсіонерів і бюджетників

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 24,7921 грн/дол., на цей час було укладено 528 угод на суму 243,78 млн дол.