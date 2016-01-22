ЄБРР погодився увійти в капітал українських держбанків – Гонтарева

Європейський банк реконструкції та розвитку, великий фінансовий інвестор в Україні, підтримав пропозицію української влади увійти в капітал державних банків.

Про це повідомляється на сайті Національного банку з посиланням на підсумки зустрічі президента України Петра Порошенка та голови НБУ Валерії Гонтаревої з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті і віце-президентом ЄБРР Філіпом Беннетом у рамках заходів Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

«Стратегія розвитку державних банків, яку ми розробили спільно з Міністерством фінансів, передбачає залучення міжнародних фінансових організацій до участі в капіталі держбанків для впровадження кращих світових стандартів корпоративного управління і здійснення стратегічного розвитку цих банків. ЄБРР повністю підтримав нашу пропозицію і почне роботу в цьому напрямку вже найближчим часом», - наводяться в повідомленні слова голови НБУ.

Також з посиланням на президента ЄБРР повідомляється, що банк і надалі залишатиметься надійним партнером України у проведенні реформ, зокрема, у банківській системі.

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Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2016 року банк взяв на себе зобов'язання щодо виділення близько 12 млрд євро в рамках 355 проектів по всій країні. У 2015 році банк профінансував в Україні близько 30 проектів загальною вартістю 1 млрд євро.