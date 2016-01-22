Нацбанк знову опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2479.2164 (22 січня – 2452.1735)

100 EUR – 2679.5371 (22 січня – 2671.1526)

10 RUR – 3.0770 (22 січня – 3.0860)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 січня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,55/24,70 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 26,5450/26,7080 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3090/0,3110 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,7921 грн/дол., до цього часу було укладено 528 угод на суму 243,78 млн дол.