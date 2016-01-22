Україна отримає від Швейцарії $200 мільйонів на поповнення золотовалютних резервів

Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко подякував уряду Швейцарії і швейцарському народу за гуманітарну та фінансову допомогу, сумарний об'єм якої зараз становить близько 350 мільйонів доларів.

«Співрозмовники домовилися про надання Україні додаткових 200 млн доларів США на поповнення золотовалютних резервів країни», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що президент Швейцарії висловив захоплення тим, як Україна бореться за свою незалежність.

Співрозмовники також обговорили хід українських реформ.

Окремо обговорювалися шляхи активізації українсько-швейцарського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. З цією метою було домовлено про проведення у 2016 році після майже чотирирічної перерви засідання українсько-швейцарського спільного комітету з торгово-економічного співробітництва, підготовку до підписання відповідних двосторонніх документів та презентації інвестиційних проектів.

Порошенко також запросив Шнайдера-Амманна відвідати Україну з офіційним візитом.