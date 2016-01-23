Іран заборонив реекспорт турецьких товарів у Росію

Про це повідомляє державне інформаційне агентство ІРНА, передає Бі-бі-сі. Співробітник іранського відомства щодо стимулювання торгівлі Мохаммад Реза Модаді пояснив, що це рішення ухвалило міністерство промисловості країни, щоб убезпечити іранських виробників.

Читайте такожТуреччина готує скаргу до СОТ на російські санкціїЗа словами чиновника, багато іранських компаній закуповують турецькі товари, які потім продають в Росію. На цьому вони добре заробляють.

Однак ці дії суперечать іранським законам про стимулювання експорту, а також призводять до надто підозрілого і жорсткого відношення до іранських компаній з російської сторони, оскільки Росія ввела санкції проти Туреччини.

В Ірані вважають, що у відповідь на реекспорт турецьких товарів Москва може ввести більш жорстке регулювання торгівлі з Іраном.

Відносини Росії і Туреччини загострилися після того, як наприкінці листопада турецькі ВПС збили російський бомбардувальник на турецько-сирійському кордоні. Турецька сторона пояснила це тим, що він вторгся в її повітряний простір. Президент Росії Володимир Путін назвав "ударом у спину" і увів ембарго на імпорт турецьких товарів - головним чином, продуктів харчування, заборонив продаж туристичних путівок до Туреччини і ввів візи для громадян цієї країни.