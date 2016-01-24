Інфляція у Венесуелі складе рекордні 720% - МВФ

Директор департаменту країн Західного півкулі МВФ Алехандро Вернер заявив, що в 2016 році інфляція в Венесуелі сягне 720%, повідомляє Новое время з посиланням на Bloomberg.

"У 2015 році В країні була зафіксована інфляція на рівні 275%", - йдеться в повідомленні.

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Дані Центрального банку Венесуели засвідчує, що інфляція в третьому кварталі 2015 року досягла 141%, при цьому ВВП країни скоротився на 10%.

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Опитані Bloomberg економісти заявили, що середня величина інфляції у Венесуелі в 2016 році буде на рівні 184%, прогноз на 700% дали в консалтинговій компанії Nomura Securities.

Як повідомлялося раніше, у Венесуелі вперше протягом 17 років опозиція перемогла на виборах правлячу партію.