Яценюк назвав основні орієнтири уряду на 2016 рік

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав основні орієнтири урядової політики на 2016 рік: нові робочі місця, нові ринки збуту, нова освіта і медицина, нова інфраструктура, чесна приватизація, подальше спрощення процедур у сфері наданні адмінпослуг.

Про це Яценюк заявив у своєму зверненні, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Щодо роботи, спрямованої на створення нових робочих місць, глава уряду підкреслив: «Ми продовжимо податкову реформу, політику дерегуляції економіки та її демонополізації. Останні податкові зміни були зроблені назустріч вимогам національного бізнесу. У відповідь очікуємо взаємної підтримки підприємців задля очищення національного організму від корупції і несплати податків».

Також, за словами Яценюка, уряд реалізуватиме політику, спрямовану на відкриття нових ринків збуту української продукції.

«Ми зосередимо сили для отримання всіх можливих переваг, які відкриває Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Окремим напрямом роботи стануть спеціальні торговельні місії нашої держави за кордоном, щоб підтримати український експорт», - сказав він.

Глава уряду повідомив, що пілотним проектом 2016 року стане створення нових регіональних шкіл та лікарень, які будуть пов’язані з появою сильних об’єднаних територіальних громад.

«Таким чином, децентралізація, окрім нових фінансових та владних можливостей, відкриє для людей якісні стандарти освіти та охорони здоров’я», - зауважив він.

«Ми продовжимо будувати дороги, розвивати прикордонну інфраструктуру, модернізовувати залізницю та допомагати, щоб український громадянин мав вільні і комфортні можливості для руху в країні та в рамках Європейського Союзу», - наголосив він.

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Одним із пріоритетів Яценюк назвав проведення чесної приватизації. Він нагадав, що Верховна Рада України 11 разів провалювала голосування за новий закон про приватизацію, «який здатний залучити мільярдні інвестиції та забезпечити чесні правила для продажу державних компаній».

Він закликав народних депутатів дати можливість уряду здійснити прозору приватизацію, що дозволить залучити нові інвестиції і створити нові робочі місця.

Крім того, за словами Яценюка, уряд продовжить роботу над спрощенням системи адміністративних послуг в країні.

«Основна увага буде зосереджена на реформі Державної фіскальної служби. Кілька українських митниць перейде в управління провідних іноземних компаній як надзвичайний спосіб для протидії корупції і зловживань», - сказав він.