Україна очікує від МВФ $1,7 мільярда найближчим часом

Президент України Петро Порошенко анонсує надходження в Україну найближчим часом третього траншу Міжнародного валютного фонду у сумі 1,7 млрд доларів США.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам .

За його словами, МВФ та директор-розпорядник ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - Крістін Лагард з великою довірою ставляться до України, «до мене і до української влади, і підстави для цього є абсолютно чіткі: до цього уся без виключення українська влада багато що обіцяла, але ніколи нічого не робила. Головне було отримати перший транш під обіцянки і на цьому припинити практично розвиток співпраці».

«На сьогоднішній день, коли ми говоримо про те, щоб Україну зробити енергетично незалежною, щоб вперше зробити диверсифікацію джерел газопостачання, щоб очистити від корупції газовий сектор, який був джерелом та символом корупції, завжди вся влада сиділа на ньому. Тут ми кажемо, що ці позиції (реформування енергетичного сектору - УНІАН) будуть робитися прозоро та ефективно, для того, щоб скоротити дефіцит державного бюджету, для того, щоб провести податкові зміни, щоб принести прозорість в податкову систему, зробити справедливими певні соціальні кроки», - заявив президент.

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За словами Порошенка, у ході зустрічі з Лагард у Давосі він зазначив, що «позиція (України - УНІАН) абсолютна чітка і конкретна – тут ми робимо кроки по боротьбі з корупцією, ці кроки співпадають з позицією по безвізовому режиму, ці кроки робляться по тим чи іншим соціальним програмам, ці кроки з конкретними графіками по енергетичній безпеці, фіскальній складовій, фінансовій складовій, банківській складовій валютно-курсовій складовій та інше».

За словами президента, він разом з Лагард дійшли висновку, що в Україну більше не треба надсилати оціночні місії МВФ.

«Ми маємо на сьогоднішній день завершити формування цього документу (нового меморандуму про співпрацю - УНІАН), узгодити його остаточні формулювання», - додав президент.

«У нас до золотовалютних резервів країни найближчим часом має надійти 1,7 млрд доларів», - заявив Порошенко.

Як повідомлялося, відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом 17,11 млрд доларів за поточним курсом з першим траншем у 5 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення у 2015 році ще трьох траншів по 1,63 млрд доларів і зменшення квартальних траншей у 2016-2018 роках до 0,61 млрд доларів.

У той же час Україна змогла отримати тільки перші два транші, частина першого в розмірі 2,7 млрд доларів пішла уряду на підтримку держбюджету, тоді як одержувачем решти коштів традиційно став Нацбанк.

У липні 2015 року Україна підписала меморандум про економічну і фінансову політику щодо співпраці з МВФ й очікує на отримання чергового траншу у 1,7 млрд доларів.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, МВФ при прийнятті рішення про надання Україні чергового - третього траншу оцінюватиме виконання всіх попередніх умов і структурних маяків, які необхідно було виконати до кінця 2015 року.

21 січня Лагард відзначала, що засідання Ради директорів МВФ з Україною може відбудуться найближчим часом.

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Отримання коштів є дуже важливим для України, оскільки вони є запорукою отримання додаткової фінансової допомоги по лінії Світового банку, програми допомоги ЄС, а також уряду США. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що отримання траншу у розмірі близько 1,7 млрд дол. дозволить Україні отримати додатково з інших джерел 2,3 млрд дол.