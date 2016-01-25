Транш МВФ і кредит від Швейцарії допоможуть стабілізувати фінансову систему – Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

За словами президента, черговий транш кредиту МВФ поповнить золотовалютні резерви України.

«Наприкінці програми (зустрічей у Давосі цього тижня - УНІАН) у мене відбулась дуже конструктивна зустріч з президентом Швейцарії, і ми вирішили ті проблеми, які не вирішувалися рік, бо я досяг домовленості про надання нам 200 млн доларів кредиту з боку Швейцарії в Давосі ще минулого року, але ми не могли знайти протягом року погоджень у формулюваннях в документах по видачі», - зазначив президент.

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«Ми домовились, пан президент (Швейцарії - УНІАН) це підтвердив, що Україна ще отримує 200 млн доларів, які також надійдуть в наші золотовалютні резерви», - додав Порошенко.

«А це є курс, це є стабільність фінансової системи, грошової одиниці, що в бурхливих ситуаціях, що зараз відбувається на ринках сировинних товарів, є кардинально важливим для нас», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент анонсував надходження в Україну найближчим часом третього траншу кредиту МВФ у сумі 1,7 млрд доларів США.