Росія виділить 135 мільярдів рублів на підтримку реального сектора економіки - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох російських високопосадовців, які побажали залишитися неназваними, передає Deutsche Welle. Йдеться про кошти, які не використали в бюджеті 2015 року.

50 мільярдів із зазначеної суми вже пообіцяли автомобільній промисловості. Також кошти мають отримати вагоно- та сільськогосподарське машинобудування, будівельна галузь та підприємства, що виробляють споживчі товари. Остаточне рішення, які саме сектори повинні отримати допомогу, має ще бути погоджено.

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Більша частина цієї допомоги буде надана у формі субсидій та державних гарантій з метою зменшення вартості запозичень та розподілу ризиків з банками. Міністерство фінансів, яке контролює антикризовий фонд, виступає проти витрачання усіх коштів, зазначається у повідомленні Reuters.

За словами ще одного джерела, додатково 340 мільярдів рублів можуть бути використані для пом'якшення суспільного невдоволення. Ця сума була накопичена завдяки мораторію на переказ пенсійних заощаджень недержавним пенсійним фондам. Гроші можуть піти на створення робочих місць, компенсацію зростання вартості ліків, а також на підвищення пенсій перед виборами в Держдуму восени цього року.

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Відзначається, що багато російських підприємств не можуть отримати вигідні кредити в банках, оскільки останні в силу санкцій відрізані від доступного фінансування на Заході.