Російський рубль зміцнюється завдяки зростанню цін на нафту
09:24, 25 січня 2016Фінанси
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Торги валютою на Московській біржі відкрилися зміцненням рубля. Курс долара впав нижче 77 рублів, курс євро — нижче 83 руб.
REUTERS
У понеділок курс долара на Московській біржі опустився нижче 77 руб., знизившись на мінімумі до 76,392 руб., що на 1,632 руб., або 2,1% нижче рівня закриття п'ятничних торгів, пише РБК.
Одночасно з цим курс євро впав більш ніж на 2 руб. На мінімумі близько 10:05 мск вартість єдиної європейської валюти опустилася до 82,221 руб., що на 2,02 руб., або 2,4% нижче рівня закриття попередніх торгів.
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Зміцнення рубля відбулося на тлі зростання цін на нафту. В ході торгів 25 січня на біржі ICE вартість бареля Brent піднімалася до $33,5, що на 2% вище рівня закриття попередніх торгів.
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