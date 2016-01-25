Дешева нафта допомогла Японії значно скоротити дефіцит торгового балансу

09:42, 25 січня 2016
Фінанси
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Дефіцит торгового балансу країни за рік скоротився майже на 78%.

REUTERS

Японія в 2015 році звела свій торговий баланс з дефіцитом в 2,83 трлн ієн ($23,9 млрд), проте через різке падіння цін на нафту він скоротився майже на 78% порівняно з попереднім роком.

Про це повідомило 25 січня міністерство фінансів країни, передає ТАСС.

За його даними, експорт за цей час зріс на 3,5%, перевищивши 75,6 трлн ієн ($638,5 млрд). В основному це було пов'язано зі збільшенням поставок автомобілів на ринок США.

У той же час імпорт в 2015 році впав на 8,7% до 78,5 трлн ієн ($662,4 млрд). Це було пов'язано з тим, що витрати Японії на імпорт нафти минулого року зменшилися на 41%. Закупівлі зрідженого природного газу подешевшали майже на 30%.

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Японія зводить баланс зовнішньої торгівлі з дефіцитом з 2011 року, коли після аварії на АЕС "Фукусіма-1" вона була змушена зупинити всі свої енергетичні атомні реактори. Це призвело до різкого зростання витрат на закупівлі мінерального палива для теплових електростанцій.

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