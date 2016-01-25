Український експорт скоротився на третину

Експорт товарів з України за 11 місяців 2015 року скоротився на 30,9%, до 34,5 млрд дол. на тлі різкого падіння виробництва у Донецькій і Луганській областях і несприятливої кон'юнктури на ключових для України товарних ринках.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Сумарний негативний внесок двох регіонів (Донецької та Луганської областей - УНІАН) становив 40,6% загального темпу скорочення експорту», - йдеться в повідомленні.

Водночас, у Мінекономрозвитку підкреслили, що країни ЄС були і залишаються ключовим торговим партнером України. Український експорт до ЄС становить 34% загального обсягу експорту. Обсяг експорту в Росію на кінець 2015 року становив 12,7%.

До десятки найбільших торгових партнерів нашої країни також увійшли Туреччина (7,2% експорту), Китай (6,6% експорту), Єгипет (5,4%), Індія (3,7%), Білорусь (2,3%), Саудівська Аравія (2,1%), Казахстан (1,9%) та Ізраїль (1,6%).

У товарному розрізі основною статтею експорту стали продукти харчування та інша сільськогосподарська продукція (13 млрд дол.), металургія (8,8 млрд дол.), продукція машинобудування (4,1 млрд дол.).

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у січні-листопада 2015 року зведено з профіцитом 566 млн дол. проти дефіциту в 11,046 млрд дол. за аналогічний період 2014 року.