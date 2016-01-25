Російський рубль повернувся до падіння слідом за нафтою

На Московській біржі відновилося падіння курсу рубля. Курси долара і євро, які знижувалися в перші хвилини торгів, (на мінімумі курс долара падав у порівнянні з закриттям п'ятничних торгів більш ніж на 1,5 руб., курс євро – на 2 руб.) знову пішли вгору, повністю відігравши ранкові втрати і вийшовши в зелену зону, пише РБК.

На максимумі курс долара піднявся до 78,977 руб., що на 95,3 коп. вище за рівень закриття торгів 22 січня. Одночасно курс євро підскочив до 85,5 руб., що на 1,26 руб. вище рівня закриття торгів п'ятниці.

Зниження курсу рубля відновилося після нового падіння нафтових котирувань. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість бареля Brent спочатку підскочила до $33,5, а потім впала до $31,74.