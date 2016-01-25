Пік падіння пройдено і економіка України почне відновлення, - Світовий банк

Про це він сказав на зустрічі Європейської бізнес асоціації "Інвестиційний клімат України: глобальний огляд", повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

"У довгостроковій перспективі ми налаштовані в цілому оптимістично щодо перспектив української економіки. Необхідно вірити в майбутнє цієї країни. Україна володіє третиною світового чорнозему. У неї прекрасне географічне розташування: близькість до найбільшого платоспроможному ринку Європи, величезний транзитний потенціал. І що найважливіше: в Україні дуже багато талановитих і освічених людей. Але дуже погано працюють державні інститути. Разом з тим, якщо б ми не бачили поліпшення за останні 18 місяців, не бачили певних зрушень, ми б не інвестували $5 млрд в Україну. Певні позитивні для української економіки сигнали ми почали отримувати ще у другій половині минулого року. У першому півріччі ВВП України знизився майже на 16%, а в другому падіння сповільнилося. В результаті скорочення українського ВВП становило 11,6%. На 2016-й ми прогнозуємо вже зростання ВВП на 1%", - розповів директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові.

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"Але при цьому цифра не має такого суттєвого значення. Той факт, що економіка так сильно впала за останні два роки, робить несуттєвим, наскільки зросте ВВП в 2016-му: 1, 2, 5% - все одно це буде дуже мало. Дуже важливо, що відновлення, нехай і невелике, дозволить інвесторам поступово відновити довіру до української економіки. Це набагато важливіше, ніж конкретні цифри росту. Зрозуміло, можливе і зниження ВВП. Але я сподіваюся, виходячи з тих даних, якими ми володіємо, і враховуючи тенденції, які спостерігаються, що пік падіння пройдено і економіка почне відновлення. Потрібно зберегти цю тенденцію, поки що вона досить тендітна. Владі рано заспокоюватися: ситуація далека від стійкої стабільності", - додав Чімяо Фан.

"Існують значні ризики. По-перше, глобальна макроекономічна ситуація. На глобальних фінансових ринках спостерігається невизначеність і турбулентність. Істотно сповільнюється зростання економіки Китаю та інших економік країн БРІК. Скорочення їх ВВП на 1% неминуче впливає і на світову економіку: зростання ВВП країн, що розвиваються, зменшується на 0,8%, а світового - на 0,4%. Позначається і повільне відновлення економік європейських країн, підвищення облікової ставки ФРС, складне економічне становище сусідніх з Україною країн. Уповільнення економік країн БРІК, звичайно, позначається і на ціні сировинних товарів - вона знижується. Умови для експортерів сировини погіршуються. Хоча Україна перебуває в дещо кращому становищі, ніж багато інших сировинних країн. Ціна на один з основних експортних продуктів України - зерно - не впала так значно, як на вуглеводні, метал і руду. Водночас, інші експортні товари України різко подешевшали, і поки не варто очікувати пожвавлення на ринках металу або хімічної продукції", - зазначив фінансист.

"Безумовно, позначається і різке скорочення торгівлі з Росією. У 2015 році експорт в РФ становив 15% всього українського експорту, а зараз він продовжує скорочуватися. І це скорочення також впливає на економіку країни. Звичайно, позитивну роль в українському експорті зіграє набула чинності угода про зону вільної торгівлі з ЄС. Це дозволить запровадити в Україні європейські стандарти, а в перспективі - наростити експорт. Виходячи з географічного розташування України, це дає величезні можливості для взаємовигідної торгівлі. Україна повинна переглянути структуру свого експорту. Наприклад, в аграрній галузі у ваших фермерів не так багато можливостей успішно конкурувати з європейськими сільгоспвиробниками. Але на українську продукцію є величезний попит в Азії, Африці, на Близькому Сході. І якщо інвестклімат в Україні покращиться, то азійські та африканські інвестори зацікавляться експортним потенціалом країни і будуть вкладати в неї кошти, збільшувати виробництво. Наприклад, у Китаї зростають витрати на оплату праці і збільшується собівартість виробництва. Відповідно, китайські інвестори вже розглядають можливості інвестувати в інші країни, серед яких і Україна, тим більше, що нові вкладення підвищать конкурентоспроможність української продукції та допоможуть їй успішно виходити на один з найпривабливіших ринків - в Євросоюз", - підкреслив він.

"Не варто забувати і про конфлікт на сході України. Якщо його вдасться вирішити або стримати його розвиток, то ми очікуємо більш інтенсивного економічного зростання. Але якщо буде ескалація конфлікту, то це обмежить можливості відновлення економіки. Ще один ризик - блокування реформ. В Україні накопичилося багато структурних реформ, які необхідно провести якомога швидше. У сформованій ситуації, яка поставила перед владою України нелегкі виклики, уряд провів суттєві стабілізаційні реформи. Але при цьому, виходячи з тих складностей і безпрецедентних викликів, що стоять перед країною, цих реформ, очевидно, недостатньо. На жаль, за останні місяці ми спостерігаємо істотне уповільнення темпів реформ. Надзвичайно важливо, щоб влада залишалися на нинішньому реформістському курсі. Громадянське суспільство і ЗМІ можуть і повинні зіграти в цьому ключову роль", - нагадав Чімяо Фан.

"Якщо подивитися на обговорення бюджету 2016 року, дебати щодо податкової реформи, і затримки з виконанням вимог меморандуму з МВФ, то можна помітити, що саме блокування процесу реформ стає однією з головних загроз економіці України у 2016 році. Цей фактор багато в чому визначає, чи зможе країна стати на шлях стійкого і стабільного розвитку", - резюмував він.