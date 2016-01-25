Українці, які працюють у Польщі, щороку пересилають додому 5 мільярдів євро

Українці, що мають право на роботу в Польщі і одержують там дохід, щороку пересилають на батьківщину близько 5 млрд євро.

Як передає «Польське радіо», про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський з посиланням на дані Нацбанку Республіки Польща.

«Близько 2,5 млрд євро українці переслали шляхом банківських переказів, ще 2,5 млрд євро - перевезли через кордон у вигляді готівкових грошей. Це велика підтримка економіці України», - цитує «Польське радіо» главу МЗС Польщі.

При цьому він нагадав, що в Польщі працюють близько 1 млн українців. Крім того, в 2015 році Польща видала громадянам України близько 900 тис. віз, включаючи візи з дозволом на роботу. Близько 65 тис. українців мають карту поляка, яка прирівнює їх у правах до громадян Польщі.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році обсяг приватних грошових переказів в Україну становив близько 6,5 млрд дол., що на 24% менше від показників 2013 року. Інформація по 2015 року поки що не публікувалася.