Гривня знову знижується на міжбанку

У понеділок, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 24,75/24,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 26,7760/26,9220 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3120/0,3150 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 24,8063 грн/дол., на цю годину укладено 97 угод на суму 45,10 млн дол.