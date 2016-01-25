Абромавичус повідомив про терміни набуття чинності ЗВТ України та Канади

Угода про зону вільної торгівлі України з Канадою, яка перебуває на останніх етапах узгодження технічних питань, набуде чинності найближчим часом, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус на своїй сторінці в Twitter за результатами зустрічі з міністром торгівлі Канади Христиною Фріланд.

"Велике задоволення обговорити взаємні торговельні вигоди з щирим прихильником України! Спасибі Христі Фріланд за зустріч, угода про вільну торгівлю має набути чинності найближчим часом", - написав він.

У свою чергу, на офіційній сторінці міністерства торгівлі Канади в Twitter повідомляється, що угода перебуває на останніх етапах фіналізації.

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Як повідомляв УНІАН, Канада в рамках угоди про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої були завершені 14 липня 2015 року, надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості.

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За словами торгового представника України Наталія Микольська, Україні вдалося відстояти асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників в чутливих областях. Так, після набуття чинності угоди канадська сторона відкриє до 98% ринку, тоді як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з наступною відміною інших тарифів протягом наступних 3, 5 і 7 років. На додаток, для певних канадських товарів були встановлені квоти, а деякі товари були виключені з дії угоди.