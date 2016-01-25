Прибуток російських банків за рік впав у три рази

Прибуток російських кредитних організацій в 2015 році становив 192 млрд рублів проти 589 млрд рублів роком раніше, виходить з даних Банку Росії, повідомляє Slon.ru.

Таким чином минулого року прибуток банків скоротився в три рази порівняно з показником 2014 року. Резерви на можливі втрати в 2015 році зросли на 1,4 трлн рублів.

За минулий рік, згідно з даними ЦБ, обсяг вкладів населення зріс на 25,2% до 23,2 трлн рублів, депозити та кошти на рахунках організацій зросли на 15,6% і склали 27,1 трлн рублів.

Восени 2015 року в ЦБ припускали, що в цілому за підсумками року російський банківський сектор отримає 100-200 млрд рублів. У 2016 році цей показник становитиме 200 млрд рублів.

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У грудні 2015 року голова Сбербанку Герман Греф говорив про кризу в банківській сфері. На думку Грефа, ціна кризи для банківської системи становила 1,8% ВВП за два роки. Прибуток самого Сбербанку у 2015 році впав на 24,1% і становив 236,3 млрд рублів.