Російська економіка в минулому році впала на 3,7%

Спад економіки Росії, за попередньою оцінкою, в 2015 році становив 3,7%, повідомляє Газета.ru з посиланням на матеріали Росстату.

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У жовтні міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв прогнозував падіння російського ВВП в 2015 році до 3,9%.

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Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз щодо російської економіки на 2016 рік.

Так, МВФ знизив прогноз падіння російської економіки на 0,6% до падіння ВВП Росії на 1%.