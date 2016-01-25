Російська економіка в минулому році впала на 3,7%
15:48, 25 січня 2016Фінанси
205
Крім того, МВФ погіршив прогноз падіння російського ВВП на 2016 рік - до 1%.
REUTERS
Спад економіки Росії, за попередньою оцінкою, в 2015 році становив 3,7%, повідомляє Газета.ru з посиланням на матеріали Росстату.
Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство: російська економіка може впасти на 10%
У жовтні міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв прогнозував падіння російського ВВП в 2015 році до 3,9%.
Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року
Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз щодо російської економіки на 2016 рік.
Так, МВФ знизив прогноз падіння російської економіки на 0,6% до падіння ВВП Росії на 1%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter