Ділова активність в Росії впала до 6-річного мінімуму

Індекс економічного настрою, який розраховує московська Вища школа економіки, в IV кварталі впала до 83,7 - це мінімальне значення протягом останніх шести років, повідомляє ВВС.

"Середнє довгострокове значення індексу становить 100. Якщо індекс опускається нижче, це означає, що настрої бізнесу і споживачів стають гіршими", - йдеться в повідомленні.

В ВШЕ зазначили, що значення індексу падає вже три роки поспіль. Нижче ста воно падало на початку 2014 року. З того моменту діловий клімат почав погіршуватися.

Сам індекс будується на основі даних Росстату і відображає настрій промислових компаній, будівельного бізнесу і російських споживачів.

З цих груп найгірше почуваються саме споживачі: значення індексу для них знаходиться на рівні мінус 26%, це один з найнижчих значень протягом останніх шести років. Відповідно, відбулася різка дестабілізація ситуації в роздрібній торгівлі.

Залишає бажати кращого і ситуація в сфері послуг. Індекс в IV кварталі знизився до рекордного значення в мінус 9%.

Читайте такожРосія виділить 135 мільярдів рублів на підтримку реального сектора економіки - ЗМІ

Негативні значення свідчать будівництво та промисловість. Бізнесмени скаржилися на слабкий попит на свою продукцію з боку населення, а також на "невизначеність економічної обстановки в країні".

Саме ці два чинники заважають розвитку бізнесу, показали опитування Росстату, проведені в грудні.

Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство: російська економіка може впасти на 10%

В ВШЕ окремо підкреслили ознаки того, що компанії почали скорочувати працівників. До цього намагалися знизити витрати з допомогою скорочення заробітних плат, надання працівникам неоплачуваних відпусток та інших заходів.

Зниження ділової активності зазвичай призводить до зниження ВВП. Росстат повідомив в цей понеділок, що ВВП за підсумками 2015 року впав на 3,7%.

Згідно з прогнозом МВФ, рецесія в Росії продовжиться і цього року. Економічне зростання може початися лише в 2017 році.