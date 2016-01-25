Нацбанк з початку року продав понад $160 мільйонів для підтримки гривні

З початку 2016 року Національний банк України на семи валютних аукціонах продав 161,3 мільйона доларів США заради стабілізації гривні, повідомляє ТСН.uа.

Якщо ще на початку січня середньозважений курс продажу становив 23,56 гривні, то зараз на гривню дорожче - 24,81 гривні.

Тим часом гривня активно знецінюється на міжбанку, в офіційні курси НБУ, а також у вільному продажу в обмінниках, банках і на "чорному" ринку.

Наголошується, що Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам 19,1 мільйона доларів США, при цьому середньозважений курс аукціону склав 24,8157 гривні/долар.

Як повідомляється на сайті регулятора, все банки подали заявки на купівлю 35,4 мільйона доларів. Мінімальний курс за результатами аукціону склав 24,75 гривні/долар, максимальний – 24,92 гривні/долар. За мінімальним курсом було куплено 9,9% валюти.

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За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 14:00 встановилися на рівні 24,75/24,90 гривні/долар.

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Згідно з інформацією на сайті НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цей час встановився на рівні 24,8291 гривні/долар.