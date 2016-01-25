Польща готує програму допомоги Україні - торгпред

Польща готує програму допомоги Україні, а також готова обговорювати інтенсифікацію торгівлі та інвестицій, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook за результатами зустрічі з віце-міністром розвитку Польщі Єжи Квецинським.

“Одне з найважливіших на сьогодні - зустріч з віце-міністром розвитку Республіки Польща паном Квецинським. Обговорили питання інтенсифікації торгівлі та інвестицій, програми допомоги Україні, дату та формат проведення наступної міжурядової комісії", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Польща у грудні минулого року відкрила Україні кредитну лінію на суму 1 мільярд євро для поповнення золотовалютних резервів.

Крім того, Національний банк України буде отримувати технічну допомогу Національного банку Польщі.

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Українці, що мають право на роботу в Польщі і одержують там дохід, щорічно пересилають на батьківщину близько 5 мільярдів євро.