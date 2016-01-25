Польща готує програму допомоги Україні - торгпред
Крім того, Польща готова обговорити з Україною інтенсифікацію торгівлі та інвестицій.
Польща готує програму допомоги Україні, а також готова обговорювати інтенсифікацію торгівлі та інвестицій, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook за результатами зустрічі з віце-міністром розвитку Польщі Єжи Квецинським.
“Одне з найважливіших на сьогодні - зустріч з віце-міністром розвитку Республіки Польща паном Квецинським. Обговорили питання інтенсифікації торгівлі та інвестицій, програми допомоги Україні, дату та формат проведення наступної міжурядової комісії", - написала вона.
Читайте такожПольща відкриває Україні кредитну лінію на 1 мільярд євро
Як повідомляв УНІАН, Польща у грудні минулого року відкрила Україні кредитну лінію на суму 1 мільярд євро для поповнення золотовалютних резервів.
Крім того, Національний банк України буде отримувати технічну допомогу Національного банку Польщі.
Читайте такожУкраїнці, які працюють у Польщі, щороку пересилають додому 5 мільярдів євро
Українці, що мають право на роботу в Польщі і одержують там дохід, щорічно пересилають на батьківщину близько 5 мільярдів євро.