Дефіцит бюджету змусив Росію просити в борг

Росія планує цього року повернутися на ринок зовнішніх запозичень, повідомляє РБК з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Сергія Сторчака.

Міністерство фінансів Росії цього року планує вийти на ринок зовнішніх запозичень - вперше з 2013 року, повідомив журналістам заступник міністра фінансів Сергій Сторчак.

"Поживемо - побачимо. Напевно, все-таки будемо готувати випуск", — сказав він.

Мінфін у 2016 році може розмістити на зовнішніх ринках облігації обсягом до 3 мільярдів доларів (235 мільярдів рублів за поточним курсом), випливає з грудневого розпорядження уряду. Це гранично допустимий обсяг зовнішніх запозичень, а не план. Востаннє Росія позичала на міжнародних ринках у вересні 2013 року, коли продала папери на 6 мільярдів доларів з погашенням в 2019, 2023 і 2043 роках.

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Виходячи з чинного бюджету, на 2016 рік уряду потрібно буде покрити 2,36 трильйона рублів дефіциту, з яких левову частку передбачається взяти з Резервного фонду. Але через падіння цін на нафту бюджет може недоотримати 1,5–3 трильйони рублів, оцінюють чиновники, тому дефіцит може виявитися вищим, якщо не скорочувати витрати або не залучати додаткові доходи.