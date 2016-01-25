Нацбанк опустив офіційну гривню до 24,82 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 січня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2482.9818 (25 січня – 2479,2164)

100 EUR – 2685.3448 (25 січня – 2679,5371)

10 RUR – 3.1916 (25 січня – 3,0770)

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,75/24,90 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,8380/27,0010 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3100/0,3120 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8298 гривні/долар, до цього часу було укладено 476 угод на суму 286,54 мільйона доларів.