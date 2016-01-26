Китай вирішив "наситити економіку" перед святами – влив $67 мільярдів

Народний банк Китаю (центробанк) влив у фінансову систему країни в цілому 440 млрд юанів (близько $67,1 млрд) за допомогою операцій зворотнього репо (купівля цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу за фіксованою ціною), повідомляє ТАСС.

Це найбільша за обсягом одноденна операція китайського регулятора з лютого 2013 року.

Як йдеться в опублікованому повідомленні центробанку, він провів операції терміном 28 днів і прибутковістю 2,6% на суму 360 млрд юанів (близько $54,9 млрд) і строком на 7 днів і прибутковістю 2,25% на суму 80 млрд юанів (близько $12,2 млрд).

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У Народному банку пояснюють свої дії необхідністю наситити економіку країни ліквідністю напередодні святкового тижня після Свята Весни (Китайського Нового року), який настане 8 лютого.