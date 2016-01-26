Російський рубль різко знижується на новинах про нафту

На початку торгів на Московській біржі долар на максимумі коштував 82,21 руб. Ціна американської валюти на вчорашньому закриття торгів становила 80,04 руб., пише РБК.

Європейська валюта на максимумі на відкритті торгів піднімалася вище 89,22 руб. (порівняно з 86,93 руб. на закритті торгів 25 січня).

Слідом за рублем впали і російські фондові індекси. Доларовий індекс РТС опустився на 3,55% (до 657,39 пунктів), рублевий індекс ММВБ - на 1% (до 1699,24 пунктів).

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Падіння рубля до долара і євро відбувається на тлі падіння цін на нафту — обидві марки, американська WTI і північноморська Brent, опустилися нижче $30 за барель після короткочасного підйому.

Причина зниження нафтових цін — скорочення споживання палива в Китаї, а також заява саудівської нафтової компанії Saudi Aramco про збереження інвестицій в енергетичні проекти на колишньому рівні незважаючи на падіння нафтових цін і перевиробництво нафти на світових ринках.