Фіскальна служба планує цього року відшкодувати бізнесу 100 мільярдів ПДВ

Державна фіскальна служби України планує цього року відшкодувати підприємцям 100 млрд грн податку на додану вартість, про це в ході брифінгу повідомив голова ДФС Роман Насіров.

“Плануємо відшкодувати в 2016 році 100 млрд грн ПДВ. Це дасть змогу збільшити відшкодування аграріям і покрити невідшкодовані суми", - сказав Насіров.

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За його словами, заборгованість перед підприємцями з відшкодування ПДВ станом на 1 січня становить 12 млрд грн.

Голова ДФС зазначив, що в 2016 році фіскальна служба планує відшкодовувати ПДВ у повному обсягу і вчасно.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва в Україні в грудні 2015 року становив 9,486 млрд грн, що є максимальною сумою відшкодування за весь 2015 рік.

Обсяг відшкодувань ПДВ за 2015 рік становив 68,405 млрд грн.