Гривня падає на міжбанку – опускалася до 25 за долар

У вівторок, 26 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,83/24,96 грн/дол.

Про це повідомляє «УкрДілінг».

Згідно з повідомленням, станом на 10.00 котирування гривні до долара знаходилися на рівні 24,82/25,00 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро до середини торгів встановилися на рівні 26,9452/27,1600 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3086/0,3106 грн/рубль.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,75/24,90 грн/дол.,

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 26 січня на рівні 24,82 гривні за долар, знизивши його на 3 копійки.