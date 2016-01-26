Сервіс знижок Groupon припинив діяльність в Україні

Сервіс колективних знижок Groupon прийняв рішення припинити діяльність в Україні, починаючи з 25 січня 2016 року, повідомляє прес-служба сервісу.

«З 25 січня 2016 року компанія Groupon припинила свою діяльність в Україні. Для наших користувачів це означає, що сьогодні опівночі (в ніч на 26 січня - ред.) ми припиняємо пропонувати акції на нашому сайті», - зазначає прес-служба.

Сам сервіс вже не доступний, при спробі зайти на сайт користувачі можуть побачити лише оголошення про припинення діяльності з інформацією про долю придбаних купонів.

"Якщо користувач придбав купон, але ще не використовував, і термін його дії ще триває, він буде дійсним до 25 лютого 2016 року, додають в компанії. Якщо купон не буде використаний до зазначеної дати, то користувач отримає грошове відшкодування тим же методом, яким була здійснена оплата (на банківську картку)", - інформують у компанії.

Американський сервіс Groupon був створений в 2008 році. Він працює в багатьох країнах світу. Сервіс займається продажем купонів зі знижками на різні товари і послуги.