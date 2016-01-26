Засідання Ради директорів МВФ щодо України відбудеться найближчим часом - Яресько

Засідання Ради директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми реформ в українській економіці пройде найближчим часом - після узгодження другого перегляду програми та Меморандуму про подальші спільні дії, сказала в ході брифінгу в уряді міністр фінансів України Наталія Яресько.

«У нас були дуже продуктивні дискусії між президентом (Петром Порошенком) та директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард у Давосі. Обговорили уточнення та останні зміни в Меморандумі. Над цим ми працюємо. І вже після цього буде дата засідання Ради директорів (щодо України - УНІАН). Сподіваюся, що це буде найближчим часом», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард також висловлювала надію на те, що засідання Ради директорів МВФ щодо України відбудеться найближчим часом і рішення Ради про відновлення програми співробітництва з Україною і надання нашій країні третього кредитного траншу за програмою EFF, схваленою в березні минулого року, буде позитивним.

Україна і МВФ у березні 2015 року погодили й прийняли програму співпраці з використанням механізму розширеного фінансування EFF обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Україна в березні і серпні 2015 року одержала два транші за програмою загальним обсягом 6,7 млрд дол. Другий перегляд програми мав відбутися восени 2015 року. Місія фонду приїжджала до Києва двічі, однак причиною відтермінування рішень щодо України стала відсутність бюджету на 2016 рік і внесення змін до податкового законодавства. Податкові зміни були одним із структурних маяків програми реформ. Після ухвалення бюджету і змін до Податкового кодексу Україна поновила контакти з МВФ.