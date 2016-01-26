Мінфін вкотре закликав РФ погодитися на реструктуризацію "боргу Януковича"

Міністерство фінансів України вкотре закликало уряд Російської Федерації провести реструктуризацію боргу в розмірі 3 млрд дол., взятого урядом Януковича у 2013 році, на виплату якого в грудні 2015 року було накладено мораторій.

Про це в ході брифінгу в уряді сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

«У нас триває діалог за підтримки німецьких партнерів. І незважаючи на складність питання, я думаю, що ще є можливість знайти рішення поза межами судового процесу і в рамках наших зобов'язань як з МВФ, так і з іншими кредиторами. Я закликала і закликаю всі сторони взяти участь у реструктуризації. Це в наших спільних інтересах, - сказала Яресько. - Всі наші кредитори пішли на компроміс. Ми реструктуризували більш як 12 млрд дол. боргу. У нас був цілий рік всіляких домовленостей і всі знайшли рішення».

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна, відповідно до чинного законодавства і раніше прийняти зобов'язань щодо виконання боргових операцій, оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Борг у 3 млрд дол. був визнаний офіційним боргом спеціальним рішенням ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду.

Виплати за цими боргами призупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Мораторій набрав чинності 20 грудня 2015 року. Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення запровадити мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. Рішення уряду було зумовлене тим, що Росія відмовилася реструктуризувати цей борг.

1 січня 2016 року Росія заявила, що готова розглядати питання виплати боргу в арбітражному суді Лондона.

Разом з тим, 13 січня поточного року Міністерство фінансів України домовилося зі Сбербанком Росії про принципи реструктуризації кредитів «Укравтодору» і державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», які були гарантовані державою.

В середині січня глава Мінфіну Яресько підкреслила, що Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу, але формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочення платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.