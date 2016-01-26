Банк Росії знову різко опустив курс рубля

Банк Росії різко підвищив курси основних світових валют. 27 січня долар буде коштувати 81,84 рубля, на 4,04 рубля більше, ніж днем раніше. Офіційний курс євро піднято на 4,7 рубля до 88,89 рубля, пише Slon.ru.

До цього Центробанк двічі значно знижував курси долара і євро. Загалом 22 і 25 січня вартість валюти США була зменшена на 5,8 рубля, а євро – на 7,3 рубля. Зниження курсів відбувалося на тлі зростання цін на нафту.

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На валютних торгах Московської біржі 26 січня до 13:45 мск долар зміцнився на 34 копійки до 80,38 рубля, а євро – на 24 копійки до 87,17 рубля. При цьому на початку сесії долар піднімався до 82,2 рубля, а євро – до 89,3 рубля.