Україна цього року може отримати до $10 мільярдів фінансової допомоги

Україна планує в 2016 році одержати від усіх ключових кредиторів, включаючи Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, ЄБРР й уряди США і ЄС, близько 10 млрд дол. кредитів, повідомила під час брифінгу в уряді міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Якщо ми продовжимо (співпрацю – УНІАН) і націлені на програму реформ з МВФ, то тоді, включаючи МВФ і всі двосторонні й багатосторонні джерела, - це буде до 10 млрд дол.», - сказала Яресько.

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Також міністр повідомила, що засідання Ради директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми реформ в українській економіці пройде найближчим часом - після узгодження другого перегляду програми та Меморандуму про подальші спільні дії.

«У нас були дуже продуктивні дискусії між президентом (Петром Порошенком) та директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард у Давосі. Обговорили уточнення та останні зміни в Меморандумі. Над цим ми працюємо. І вже після цього буде дата засідання Ради директорів (щодо України - УНІАН). Сподіваюся, що це буде найближчим часом», - сказала Яресько.

Раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що загальна сума коштів, які Україна може отримати від ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду в 2016 році становить близько 7 млрд дол. З них 1,7 млрд Україна може отримати вже в лютому у вигляді третього траншу за чотирирічною програмою співробітництва EFF, затвердженою в березні 2015 року із загальним обсягом 17,5 млрд дол. За цією програмою у 2015 році Україна отримала 6,7 млрд дол.

Третій кредитний транш від МВФ є запорукою отримання інших коштів - по лінії Світового банку, програми допомоги ЄС, а також уряду США.