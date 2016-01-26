Яресько розповіла, що буде прописано в меморандумі з МВФ

Україна і Міжнародний валютний фонд обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації, повідомила на брифінгу в уряді міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Обговорюється дуже багато. Ви знаєте, що Меморандум (співробітництва за програмою МВФ - УНІАН) оновлюється з кожним переглядом, і він включає цілу програму реформ - від монетарної та банківської до фіскальної політики, питання приватизації, управління державними підприємствами, реформу освіти, пенсійну реформу, антикорупційну політику, - сказала Яресько. - Все, що держава хоче зробити, - все відображено (у Меморандумі - УНІАН). Зараз йдеться про деталі. Думаю, що ми знайдемо рішення для всіх питань найближчим часом».

При цьому Яресько відзначила, що пропозиції в Меморандум обговорюються пакетом і не поділються на пропозиції уряду, пропозиції президента чи Нацбанку.

«Вони всі пішли разом. Є пропозиції щодо всіх деталей, ми їх відпрацьовуємо. Найближчим часом завершимо (цю роботу - УНІАН). Кожен день обговорюємо. Досить продуктивно і успішно», - відзначила Яресько.

Вона також підтвердила, що в разі успішного завершення всіх дискусій Україна зможе розраховувати на третій транш кредитної програми МВФ у розмірі 1,7 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

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Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні і 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і Меморандум про другий перегляд програми і подальші дії сторін, яку розгляне Рада директорів фонду. За рішенням Ради директорів Україна отримає чи не отримає третій транш кредиту в обсягу 1,7 млрд дол. Отримання цих коштів є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дасть змогу нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від ЄС і Світового банку.

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила сподівання, що Меморандум буде погоджено найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним.