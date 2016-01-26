МВФ не має зауважень до держбюджету - Яресько

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд не має яких-небудь зауважень до затвердженого в кінці 2015 року закону про державний бюджет на 2016 рік.

Про це в ході брифінгу сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

"З бюджету поки що немає яких-небудь зауважень за нашими зобов'язаннями перед МВФ. В принципі, він прийнятий (Фондом - УНІАН) в цілому", - сказала вона.

Прийняття бюджету на 2016 рік було однією з ключових умов продовження програми реформ, узгодженої з МВФ і прийнятої в березні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні та 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і Меморандум про другий перегляд програми і подальших діях сторін, який розгляне Рада директорів фонду. За рішенням Ради директорів Україна отримає чи не отримає третій транш кредиту в обсязі 1,7 мільярда доларів. Отримання цих коштів є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 мільярдів доларів фінансової допомоги – 1 мільярд доларів у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від ЄС і Світового банку.

В ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила надію, що Меморандум буде погоджено найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним.