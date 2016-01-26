У Росії закладуть до антикризового плану нафту по $20-40

Згідно з очікуваннями експертів енергетичного ринку, до російського антикризового плану закладуть нафту в коридорі від 20 до 40 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на заяву заступника прем'єр-міністра РФ Аркадія Дворковича.

"Ми сьогодні бачимо, що ціни знаходяться десь близько 30 доларів за барель, плюс-мінус один-два долари. Можуть дійсно опинитися на нижчому рівні певний час, можуть зрости. Але, думаю, що мова йде саме про ці цифри - між 20 і 40 доларами за барель", - заявив російський віце-прем'єр.

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На 12:15 березневі ф'ючерси на нафту сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures перевищила позначку в 30 долара за барель і торгується в районі 30,30 долара. Раніше на торгах ціна на нафту Brent падала до 29,25 долара за барель.