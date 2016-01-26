Мінфін готує документи для участі іноземців в управлінні митницею

Міністерство фінансів України планує в середу, 3 лютого, представити проект тендерної документації для проведення конкурсу з управління кількома українськими митницями, повідомила під час брифінгу міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Наступної середи (3 лютого – УНІАН) ми плануємо представити проект тендерної документації з метою залучення міжнародних компаній для управління частиною українських митниць на західному кордоні», - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби прийняв рішення передати Закарпатську, Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці в управління міжнародній компанії. До числа таких компаній увійшла британська компанія Crown Agents. Імовірно, управління митницями проходитиме в експериментальному режимі.

Наприкінці липня глава уряду повідомив, що доручив керівництву ДФС організувати і виписати умови конкурсу з відбору керуючої митницями компанії.

У серпні Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу із залучення міжнародних компаній - радників щодо реформування державної митниці.

У грудні 2015 року Яценюк знову заявив, що уряд не відмовляється від ідеї передати митниці в управління іноземним компаніям, щоб зробити їх роботу ефективною і викорінити корупцію.