Російські компанії в II кварталі заплатять за зовнішнім боргом майже $16 мільярдів
Виплати найбільших компаній у другому кварталі 2016 року в середньому становитимуть близько 2,5 мільярда доларів на місяць.
Фактичні платежі російських компаній за зовнішнім боргом у другому кварталі 2016 року, за оцінкою ЦБ РФ, можуть скласти до 15,4 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на Центробанк РФ.
"У другому кварталі 2016 року сума платежів за зовнішнім боргом нефінансових організацій, включаючи основний борг і відсотки, складе близько 19,2 мільярда доларів. За оцінками Банку Росії, фактичні платежі за цей період можуть скласти до 15,4 мільярда доларів", - повідомив ЦБ.
Залишок суми в розмірі 3,9 мільярда доларів припадає на внутрішньогрупові платежі (визначені за 30 російським компаніям з числа найбільших позичальників на зовнішньому ринку), які, як правило, мають високу ймовірність пролонгації та рефінансування, наголошується в повідомленні російського Центробанку.
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"З урахуванням коригувань на внутрішньогрупове фінансування виплати найбільших компаній у другому кварталі 2016 року будуть досить рівномірними і в середньому за місяць становитимуть близько 2,5 мільярда доларів, зазначає російський регулятор.