Нацбанк ослабив офіційну гривню до 24,84 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2484,8956 (26 січня – 2482,9818)

100 EUR – 2692,8814 (26 січня – 2685,3448)

10 RUR – 3,0363 (26 січня – 3,1916)

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,83/24,90 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,9050/26,9790 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3120/0,3130 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8490 гривні/долар, до цього часу було укладено 485 угод на суму 334,55 мільйона доларів.