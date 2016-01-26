Яценюк закликав банкірів продумати програму кредитування бізнесу

Як повідомили в прес-службі уряду, про це він сказав під час зустрічі з банкірами.

«Для розвитку економіки, створення нових робочих місць і розвитку самозайнятості потрібні дешеві довгі кредити у національній валюті, - цитує прес-служба Яценюка. - Іноземні інвестори бачать ризики в інвестуванні в Україну через значну невизначеність на Донбасі. Це означає, що ми повинні запускати внутрішні механізми розвитку економіки. Загальна економічна ситуація потребує нестандартних рішень».

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Глава уряду, як повідомляється, закликав представників банківського сектору поділитися своїми думками про те, як забезпечити широку програму кредитування бізнесу, населення - на самозайнятість, створення робочих місць і підприємництво.

«Зараз кредитується здебільшого не виробництво, видаються короткострокові кредити на споживання. А потрібні дешеві довгі кредити», - зазначив глава уряду.

Він нагадав, що в 2004 році - під час його керівництва Національним банком, у країні запускалася програма довгострокового рефінансування.

«Ці гроші йшли безпосередньо на індустрію, машинобудування - на те, щоб розвивати економіку, - зазначив Яценюк. - Потрібні кредити на те, щоб люди могли створювати бізнес і розвивати самозайнятість у країні».

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Раніше глава Національного банку України Валерія Гонтарева зазначала, що відновлення банківського кредитування може відбутися не раніше середини літа 2016 року. За її словами, для пожвавлення кредитування необхідно ухвалити закони, які посилюють захист прав кредиторів, провести судову реформу, роботу правоохоронних органів з проблемними позичальниками, а також докапіталізацію банків за результатами стрес-тестування.

Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% з 19,5% річних, що діяли раніше. З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня - до 22% річних й анонсував її подальше зниження за збереження спокійній ситуації на ринку. У грудні НБУ зберіг облікову ставку на рівні 22%.