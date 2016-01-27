У Росії Путіну покажуть план з порятунку економіки на 737 мільярдів рублів - ЗМІ

Як повідомляє РБК з посиланням на джерела в уряді, письмові пропозиції президенту підготували кілька міністерств.

Відзначається, що міністерства оцінили свої потреби в антикризовому фінансуванні щонайменше в 1,7 трлн руб., з яких як мінімум 737 млрд руб. включені в план, спрямований російському прем'єр-міністру Дмитру Медведєву.

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Пропоновані заходи розбиті на чотири частини — заходи по структурній перебудові економіки і поліпшенню інвестиційного клімату, підтримка регіонів, підтримка галузей економіки і забезпечення соціальної стабільності. При цьому у більшості пунктів плану вартість і джерела фінансування поки не зазначені, і 737 млрд руб. — це лише вартість тих заходів, для яких обсяг фінансування прописаний, передає РБК.

У документі передбачається два основних джерела фінансування антикризових заходів — власне засоби федерального бюджету і антикризовий фонд. Проте, в чинному бюджеті, прийнятому в грудні, антикризовий фонд не передбачено.

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Найбільше планується витратити на бюджетні кредити регіонів (310 млрд). Також кошти хочуть спрямувати на підтримку автомобільної галузі (137 млрд), допомогу сільському господарству (35 млрд).

При цьому наголошується, що до антикризового плану не увійшла пропозиція провести доіндексацію пенсій з 1 серпня на 8,6%, для чого з бюджету потрібно виділити додатково 159,4 млрд руб.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський уряд підготував проект антикризового плану, в якому передбачив 135 мільярдів рублів (1,7 мільярда доларів США) на підтримку реального сектору економіки країни.