Бразилія для порятунку економіки позичить понад $12 мільярдів

Міністр фінансів Бразилії Нельсон Барбоза може найближчим часом оголосити про плани уряду вийти на ринок боргових зобов'язань, повідомляє Газета.ru.

"Бразилія розраховує позичити близько 50 мільярдів бразильських реалів (12,3 мільярда доларів) для відновлення зростання економіки, що знаходиться в найглибшій рецесії з 1991 року", - йдеться в повідомленні.

Відповідні плани Барбоза може анонсувати вже в четвер на засіданні Ради з економічного розвитку під головуванням президента країни Ділми Руссеф.

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"Напередодні в Державному казначействі Бразилії заявили, що за підсумками 2015 року борг країни збільшився на 21,7% (121,5 мільярда доларів) до 681 мільярда доларів. Бразилія також увійшла до списку десяти країн з найгіршими очікуваними результатами в 2016 році, посівши друге місце після Венесуели: аналітики очікують спаду ВВП Бразилії на 2,5%", - зазначає видання.

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Восени минулого року бразильська валюта оновила свій рекордний мінімум, опустившись до 0,02 долара/реал.